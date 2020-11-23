بورصة وول ستريت تصعد عند الفتح

صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الإثنين بدعم من آمال بأن أول لقاح لـ"كوفيد-19" قد يكون متاحًا في غضون أسابيع وهو ما جدد الرهان على تعافٍ اقتصادي سريع العام القادم.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.34 نقطة، أو 0.24 بالمائة، إلى 29332.82 نقطة في بداية جلسة التداول.وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 9.28 نقطة، أو 0.26 بالمائة، إلى 3566.82 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 61.79 نقطة، أو 0.52 بالمائة، إلى 11916.76 نقطة.