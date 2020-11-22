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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

1560 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة في فلسطين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 03:00 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد ‬‬تسجيل 1560‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

‬‬وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 684 إصابة.

وأضافت أن 55 مريضا "يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 84335 إصابة تعافى منها 71296 وتوفي 715.

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