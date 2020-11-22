رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 نوفمبر 2020 الموافق 07 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العثور على بقايا ضحيتين لثوران بركان فيزوف قبل نحو ألفي عام

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
عُثر على بقايا رفات شخصين قضيا في ثوران بركان فيزوف قبل نحو ألفي عام في موقع تنقيب عند أطراف مدينة بومبي، على ما أعلن مسؤولون في الموقع الأثري الإيطالي.

وقال المسؤولون عن الموقع قرب مدينة نابولي في بيان "عُثر على هيكلين عظميين لشخصين قضيا جراء ثوران البركان.

ويعتقد الباحثون أن الرفات هي لعبد شاب ورجل ثري أكبر سنا يقدر بأنه يبلغ 40 عاما، ويعتقد أنه كان يستعبده، بالاستناد إلى آثار ملابسهما ومظهرهما الجسدي.

ومدينة بومبي المدمرة طمرها الرماد بعد ثوران بركان فيزوف سنة 79 بعد الميلاد، وهي الموقع الثاني الأكثر جذبا للسياح اليوم في ايطاليا بعد الكولوسيوم، إذ استقبلت العام الماضي نحو 4 ملايين زائر.

والموقع الأثري الضخم الذي يمتد على مساحة 44 هكتارا هو ما تبقى من إحدى أغنى مدن الإمبراطورية الرومانية. وطمرت طبقات الرماد الكثير من المباني وحافظت عليها وعلى ما بداخلها بحالتها الأصلية، بما في ذلك جثث الضحايا.

وبعد نبش بقايا الرجلين اللذين أعلن عن العثور عليهما، بدأ العمل على تحليل عظامهما ثم سُكب الجص عليهما، وهي تقنية ابتكرها جوزيبي فيوريليي عام 1867.

وهذه التقنية تخلق هيكلين من الجص لشكل جسد الضحيتين في الوضع الذي وجدا عليه وهما مستلقيان حيث وقعا.

وعثر على الضحيتين خلال عمليات تنقيب في سيفيتا جوليانا التي تقع على بعد نحو 700 متر شمال غرب بومبيي في فيلا تطل على خليج نابولي، حيث عُثر سابقا على اسطبل وبقايا ثلاثة جياد.

واكتشفت البقايا في غرفة جانبية في "كريبوبورتيكوس" أو نفق أسفل الفيلا حيث يُعتقد أنهما قصدا المكان بحثا عن ملجأ.

وفي حين تستمر أعمال التنقيب في موقع بومبي، فإن حركة السياحة توقفت بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

الرئاسة: اقتصاد مصر حقق ثانى أعلى نسبة نمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2020

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تجديد إيداع «طفل المرور» في دار رعاية 15 يومًا

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

الصور

image description

طالبات «العلايلي» تلقين «قَسم النيل» بدمياط

image description

حريق ضخم فى سيارة على كوبرى هلالي بدمياط (صور)

image description

ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

image description

وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطى فى المنيا

image description

إنطلاق أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر بأسيوط

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

تفاصيل وظائف البريد المصري 2020.. والحد الأدنى للمرتبات

تفاصيل حالة الطقس الأحد 22-11-2020 فى مصر

«التخطيط»: 3 سيناريوهات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من «كورونا»

إنفوجراف

image description

Odeuropa مشروع لإعادة زمن الروائح الجميل (إنفوجراف)

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يمسى الـ «إظلام قطبى»

image description

خريطة حوادث الطرق فى المحافظات (انفوجراف)

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

أمريكا تسمح باستخدام علاج ريجينيرون ضد كورونا

العثور على بقايا ضحيتين لثوران بركان فيزوف قبل نحو ألفي عام

سمكة قرش تقتل رجلًا قبالة شاطئ شهير بأستراليا

أمريكا تسمح باستخدام علاج كورونا طورته شركة ريجينيرون

أيام زمان

كواليس رحلة لـ نجيب الريحاني تعطلت بسبب الحجر الصحي

«الخطيب كمنجة الكرة المصرية».. اعترافات «حليم» عن حبه للنادي الأهلي

«رفضت تصوير مشهد في السرير».. معركة سميرة أحمد مع مخرج تركي

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
حقوق القنصل الفرنسى المنتحر
ماجد حبته
تطهير مجمع الخالدين
د.مينا بديع عبدالملك
سر الشيخ محمود البجيرمى
د.كريمة الحفناوى
الانتخابات الأمريكية والسياسة الخارجية
المزيد

الثقافة

«فن الرسم على الفخار».. ورشة فى بيت السنارى غدًا

هجرة السوريين والأبعاد التجتماعية علي طاولة «جزويت الإسكندرية»

«تاريخ الشرق الأوسط».. إصدار لــ بيتر مانسفيلد بـ«العربية»

عبدالله شلبي يناقش معوقات التنوير في «الجمعية المصرية»