كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على كاليارى فى الدورى الإيطالى

فاز فريق نادي يوفنتوس على ضيفه كالياري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن الأسبوع الثامن من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.تقدم المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 38، وعاد رونالدو أيضا ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 42.وارتفع رصيد يوفنتوس بهذا الانتصار إلى 16 نقطة يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي "سيري آ"، بينما تجمد رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.