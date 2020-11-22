اليوم.. ليلة حب للفنان «محمود مرسى» بسينما الهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر٬ بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في السادسة مساء اليوم الأحد٬ أمسية من أمسيات صالون الفنانة مديحة حمدي الثقافي، وليلة في حب الفنان القدير "محمود مرسي".يستضيف الصالون سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ونخبة من أقرب زملاء وتلامذة الفنان الكبير الراحل، يتخلل الصالون فقرات شعرية للشاعر سراج الدين عبد القادر، وفقرة غنائية مع المطربة نهلة خليل والمطرب ماهر محمود.محمود مرسي ولد عملاقًا منذ طلته الأولى على شاشة السينما، فهو موهبة استثنائية يجعلك تنسى أنك أمام ممثل، أنه السهل الممتنع الذي يمنح بكل مشهد يؤديه درسًا فى كيفية تعايش الممثل مع الشخصية، ومتى يغادرها، سيصيبك بالدهشة وأنت تحاول أن ترسم له صورة متخيلة كان عليها، فمع كل دور يؤديه تسكنه الشخصية بتفاصيلها الدقيقة، ويتماهى معها بصورة تدهشك فتحتار هل تناديه الدكتور الجامعي في «الباب المفتوح» أو عيسي الدباغ في «السمان والخريف» أم عتريس بطل «شيئ من الخوف»، أو بدران في «أمير الدهاء»، أم أنه طلعت أفندي وكيل الوزارة في «حد السيف»، أو الشاويش محمد في «أغنية علي الممر».