رتل تركى ضخم يدخل ريف إدلب لنقل مواد عسكرية

دخلت أرتال تركية، إلى ريف إدلب بسوريا، اليوم السبت، لنقل مواد عسكرية ولوجستية إلى النقاط العسكرية التركية.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إنه رصد اليوم دخول 3 أرتال عسكرية للجيش التركي من معبر كفرلوسين شمالي إدلب، تتألف من 60 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، اتجهت نحو مواقع القوات التركية في إدلب.وأشار المرصد إلى أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7500 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود، وبذلك يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10835 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات ورادارات عسكرية.