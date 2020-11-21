ماكرون: لقاح كورونا سيتوفر قبل نهاية 2020 وسيحصل عليه الجميع

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، خلال مشاركته بقمة مجموعة دولة العشرين، أن اللقاح ضد فيروس كورونا كورونا "كوفيد- 19"، سيكون متوفرًا قبل نهاية العام الجاري.وأعرب ماكرون، خلال كلمته بالقمة التي عقدت افتراضيًا عن شكره الرئاسة السعودية لقمة العشرين التي تستضيفها هذا العام، مشددًا على أن دول مجموعة العشرين مطالبة بزيادة الاستثمار في أنظمة الصحة، وفق قناة العربية.وأوضح الرئيس الفرنسي أن منصة مجموعة العشرين خصصت أموالًا لشراء جرعات للقاح كورونا.وتعهد ماكرون بضمان وصول اللقاح لجميع الدول خصوصًا الفقيرة منها، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا.فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، خلال مشاركتها بالقمة عن مساهمة برلين بأكثر من نصف مليار يورو لدعم تطوير لقاح لفيروس كورونا "كوفيد- 19".وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اقترح خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة الـ20 إطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح لضمان التركيز على التأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية على نحو مستدام.وقال العاهل السعودي إن المملكة ملتزمة بتقديم 500 مليون دولار لسد الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياج العالمي لتطوير وتوزيع اللقاحات والعلاجات والأدوات التشخيصية لفيروس كورونا.