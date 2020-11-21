تجديد حبس عاطل متهم بقتل مسنة لسرقتها بروض الفرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، اليوم السبت، حبس عاطل متهم بقتل مسنة، تبلغ من العمر 90 سنة، أثناء سرقتها، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات.انتقل فريق من النيابة، تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز المحامي العام، لمناظرة الجثة، وتبين أنها لسيدة تبلغ من العمر 90 سنة، وبها إصابات طعنية بمنطقة البطن، حدثت من سلاح أبيض، وتعزى الوفاة للإصابات بمنطقة البطن.وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم خطط لسرقة المجني عليها كونها تعيش بمفردها، وتسلل لمنزلها، وأثناء سرقتها شعرت به فقرر التخلص منها حتى لا ينفضح أمره وفر هاربا، وتبين أن المتهم جار المجني عليها.وتبين من معاينة النيابة مسرح الجريمة وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا تسلل إلى داخل الشقة لسرقتها، وعند تواجده داخل الشقة شعرت به فاستل سلاحًا وسدد لها 8 طعنات متفرقة لتسقط على الأرض مفارقة الحياة، وقتل المجني عليها خوفًا من افتضاح أمره، وسرق مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية وفر هاربًا.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.