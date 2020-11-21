التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء في مصر الجديدة

صرحت نيابة مصر الجديدة، بدفن جثة طفلة لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء بسبب غرق الشوارع بالأمطار، بشارع هارون الرشيد في مصر الجديدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع طفلة أثناء سيرها بشارع هارون الرشيد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقع.وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات إثر تعرضها لصعق كهربائي، تم نقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان الذين أكدوا أنه أثناء سير الطفلة تعرضت لصعق كهربائىي نتيجة غرق الشوارع بالأمطار.وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد سبب الوفاة والتأكد من وجود شبه جنائية أو عدمه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.