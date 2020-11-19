في يومه العالمي.. كيف تكسبين قلب رجل؟

هدية حلوة

كلمة طيبة

مفأجاة حلوة

يحل اليوم الموافق 19 نوفمبر ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للرجل، لتعزيز الوعي بقضايا الرجال التي غالبًا ما يتم تجاهلها، تشمل هذه القضايا مثل الصحة العقلية ومفهوم الذكورة السامة.يعود سبب اختيار هذا اليوم، لأنه يتصادف مع يوم ميلاد والد الدكتور جيروم تيلوكسينج، الطبيب من ترينيداد وتوباجو، وهو الذي أعاد إطلاق هذا اليوم العالمي مجددا عام 1999.ومن الأقوال المشهورة والسائدة فى مجتمعنا العربى، أن أقرب طريق لقلب الرجل هي معدته، ولكن هذا قد لا ينفع أحيانا، ففى هذا التقرير نقدم عدد من النصائح لكسب قلب الرجل بطرق أخرى.يعتبر تبادل الهدايا من الأمور الصحية لتوطيد العلاقات العاطفية، فوفقًا لما أكدته الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى والعلاقات الأسرية، أن الهدية تساهم بشكل كبير فى إزالة الحواجز بين الأفراد.«قلب الراجل مش معدته».. الرجل كالطفل بكلمة جميلة يمكن أن يتحول من شخص إلى أخر، فوفقًا للدكتورة صفيناز، فالتعبير عن الحب بالكلمة أصدق من أى شيء.يعانى الكثير من الرجال من العناء والشقاء لكسب لقمة العيش، فيمكن بعشاء رومانسى خفيف، أو تغير بعض ديكور المنزل، أن يخفف من ضغوط الحياة اليومية.