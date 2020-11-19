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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في يومه العالمي.. كيف تكسبين قلب رجل؟

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:50 م
قلب رجل
قلب رجل
إسلام جمال
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يحل اليوم الموافق 19 نوفمبر ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للرجل، لتعزيز الوعي بقضايا الرجال التي غالبًا ما يتم تجاهلها، تشمل هذه القضايا مثل الصحة العقلية ومفهوم الذكورة السامة.

يعود سبب اختيار هذا اليوم، لأنه يتصادف مع يوم ميلاد والد الدكتور جيروم تيلوكسينج، الطبيب من ترينيداد وتوباجو، وهو الذي أعاد إطلاق هذا اليوم العالمي مجددا عام 1999.

ومن الأقوال المشهورة والسائدة فى مجتمعنا العربى، أن أقرب طريق لقلب الرجل هي معدته، ولكن هذا قد لا ينفع أحيانا، ففى هذا التقرير نقدم عدد من النصائح لكسب قلب الرجل بطرق أخرى.

هدية حلوة
يعتبر تبادل الهدايا من الأمور الصحية لتوطيد العلاقات العاطفية، فوفقًا لما أكدته الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى والعلاقات الأسرية، أن الهدية تساهم بشكل كبير فى إزالة الحواجز بين الأفراد.

كلمة طيبة
«قلب الراجل مش معدته».. الرجل كالطفل بكلمة جميلة يمكن أن يتحول من شخص إلى أخر، فوفقًا للدكتورة صفيناز، فالتعبير عن الحب بالكلمة أصدق من أى شيء.

مفأجاة حلوة
يعانى الكثير من الرجال من العناء والشقاء لكسب لقمة العيش، فيمكن بعشاء رومانسى خفيف، أو تغير بعض ديكور المنزل، أن يخفف من ضغوط الحياة اليومية.

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