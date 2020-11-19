39 مليون طفل فى مصر.. و25.5% من وفيات الرضع بسبب أمراض الجهاز الدورى

◄ وحول جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل:

◄ بعض المبادرات في مجالات الصحة العامة والنفسية للطفل وإعانته اقتصاديًا:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات الإحصائية للأطفال في مصر والتي تشير إلى أن عدد الأطفال أقل من 18 سنة وفقا لتقديرات السكان عام 2020 يبلغ 39.2 مليون طفل (20.3 مليون طفل بنسبة 51.7%، 18.9 مليون طفلة بنسبة 48.3%) وذلك في يوليو 2020.وأضاف جهاز الإحصاء تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، أن نسبة الأطفال في الفئة العمرية (0 – 4 سنوات) بلغت 31.9%، بينما الأطفال في الفئة العمرية (15-17 سنة) بلغت نسبهم 13.5% من إجمالي الأطفال الأقل من 18 سنة.وعلى صعيد مؤشرات التعليم، بلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية 0.3%من إجمالي المقيدين (0.3% للذكور، 0.2% للإناث)، بينما بلغت 2.7% في المرحلة الإعدادية من إجمالي المقيدين بهذه المرحلة (2.8% ذكور، 2.6% للإناث).وبلغت كثافة الفصل في التعليم قبل الابتدائي 36 تلميذًا بالمدارس الحكومية مقابل 29 تلميذًا بالمدارس الأزهرية.بينما بلغت كثافة الفصل 49 تلميذًا لكل فصل بمرحلة التعليم الابتدائي بالمدارس الحكومية مقابل 31 تلميذا لكل فصل بالتعليم الأزهري، وفى التعليم الإعدادي فبلغت كثافة الفصل 45 تلميذا لكل فصل بالمدارس الحكومية، 28 تلميذا لكل فصل بالمدارس الأزهرية.أما عن المؤشرات الصحية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن نسبة إصابات الأطفال لأقل من 5 سنوات بفيروس كورونا في مصر بلغت 0.44% من إجمالي الإصابات، أما للأطفال (5-9 سنوات) فبلغت 0.53% من إجمالي الإصابات في مصر.وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (الأقل من سنة) من 15.7 طفل لكل ألف مولود حي عام 2019 مقابل 15.4 طفل عام 2018، كما بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 20.4 لكل ألف مولود حي عام 2019 مقابل 20 لكل ألف مولود حي عام 2018.وأظهرت البيانات أن 25.5% من وفيات الأطفال الرضع بسبب أمراض الجهاز الدوري، بينما بلغت نسبة الوفيات بسبب الالتهاب الرئوي وباقي أمراض الجهاز التنفسي 25.6% وذلك عام 2019.وعن الرعاية الاجتماعية للأطفال، بلغ عدد دور الحضانة التابعة للقطاع العام والأعمال العام 28 دارا عام 2019 وسعتها 3303 أطفال، منها 14687 دار حضانة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ملتحق بها 1321482 طفلًا عام 2018.وبلغ عدد الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 33 دارا وملتحق بها 599 طفلا وذلك عام 2018.- تم إعداد الاستراتيجية القومية للتعليم (2014-2030).- أن يكون التعليم متاحًا بجودة عالية للجميع دون تمييز.- مبادرة تعليم الفتيات في مصر (التعليم المجتمعي والفرصة الثانية).- التوسع في التعليم الفني وخاصة للإناث.- مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، منذ سبتمبر 2019 وحتى الآن.- مبادرة التأهيل النفسي للأطفال بالفن بثلاث جمعيات بشمال سيناء من خلال اتفاقيات تهدف إلى تحقيق أسرة آمنة وعقد مؤتمرات علمية لمناهضة العنف الأسرى.- منح معاش للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، وتحدد القيمة وفقًا لعدد الأطفــال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى (200) جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي وفقا للشروط والأحكام التي اتخذتها وزارة التضامن.