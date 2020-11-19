بالأبيض والأسود.. نيللى كريم تتألق فى جلسة تصوير جديدة (صور)

خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت نيللي في الصور بإطلالة أنيقة، بالأبيض والاسود، ونالت الصور إعجاب متابعيها.من ناحية أخرى، تستعد الفنانة نيللي كريم، لتصوير أحداث مسلسلها الجديد "دهب"، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2021، منتصف ديسمبر القادم.ويواصل المخرج هاني خليفة، وضع اللمسات النهائية لبدء عملية التصوير، ومعاينة أماكن التصوير وترشيح باقي أبطال المسلسل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.ومنذ أيام، حصلت النجمة نيللي كريم على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل "ب١٠٠وش"، من مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.