جنى الأرباح يدفع مؤشرات البورصة للتباين عند الإغلاق

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء على تباين بدعم من عمليات جنى الأرباح المركزة وتصارع القوى البيعية والشرائية لدى شرائح مختلفة من المتعاملين، حيث اتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء، فيما اتجه الأجانب نحو البيع.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 632.9 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 57. 0%، بما يعادل 74 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 10989 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 19. 0%، بما يعادل 3.8 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 2020 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.79 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 468.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 52.9 ألف صفقة بيع وشراء.