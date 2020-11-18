رفع آثار حطام حادث انقلاب «أتوبيس مدرسة» بالهرم

انتهت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من رفع آثار حطام وانقلاب «ميني باص» مدرسة خاصة بأوسيم بالقرب من طريق المتحف بميدان الرماية بالجيزة.كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.