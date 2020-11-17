4 سيدات يخضن إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب بالشرقية

أسفرت نتائج الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب عن خوض 4 سيدات فقط انتخابات الإعادة، في محافظة الشرقية وهن «إيمان سالم محمد سالم، ومروة محمد عبد الغني بالزقازيق، عبير السيد محمود حنفي، ومي محمد رشدي بمنيا القمح »، وفقُا للهيئة الوطنية للانتخابات.وشهدت دوائر الدقهلية خسارة 40 سيدة على المقاعد الفردية في 10 دوائر انتخابية، وكان أكبر عدد من المرشحات بدائرة بندر المنصورة، ووصل عددهن إلى 10.فيما خرجت 10 مرشحات في دمياط من السباق بعد خسارتهن كما فشلت 7 مرشحات في بورسعيد فى الحصول على مقعد في الدائرتين «الأولى والثانية» للمقعد الفردي في الانتخابات.وفشلت 21 سيدة ترشَّحن «فردى» على مستوى 5 دوائر، فى حصد أى مقعد من المقاعد التى حصدها ائتلاف الأحزاب الوطنية، بواقع 15 مقعدًا دفعة واحدة ومن المرة الأولى عدا مقعد واحد من المقرر أن يستمر فى جولة الإعادة بدائرة قليوب.ولم تحقق المرأة أي انتصار في محافظة كفر الشيخ على النظام الفردي رغم ترشح 10 سيدات بـ3 دوائر، إلا أنهن خسرن جميعًا المعركة الانتخابية.وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات، للمصريين بالخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، فيما تجرى في الداخل أيام 23 و24 نوفمبر الجارى.