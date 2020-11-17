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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

200 قتيل بالمعارك الأخيرة في قره باغ

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:28 ص
قره باغ
قره باغ
وكالات
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أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، عن أن طرفي النزاع في قره باغ تبادلا حتى الآن جثث 200 قتيل، سقطوا في المعارك الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال ماورير إن اللجنة الدولية ستواصل بذل جهودها في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن أولويات اللجنة في منطقة قره باغ، هي مساعدة السكان النازحين، وانتشال جثث القتلى، فضلًا عن زيارة الأسرى من أجل التحضير للمفاوضات والتبادلات المحتملة.

وأضاف أنه "فيما يتعلق بانتشال جثث القتلى، يسعدني أن أبلغكم أنه مع وجود قوات حفظ السلام الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدأ الطرفان في انتشال الجثث وتبادلها".

ومن المقرر أن يلتقي ماورير اليوم الثلاثاء، في موسكو بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لتبادل وجهات النظر وتقييم الأوضاع في منطقة قره باغ.

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