شروخ وجروح.. التقرير الطبي لمصابي «مشاجرة سائقي السلام»

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمصابي مشاجرة سائقين منطقة النهضة بسبب أولوية التحميل، أن أحدهما مصاب بشرخ في الجمجمة نتيجة ضربه بآلة حادة وآخر بجرح قطعي في الذراع اليمنى نتيجة طعنه بسلاح أبيض.وأمرت النيابة بحبس 3 سائقين في مشاجرة بسبب أولوية التحميل بمدينة النهضة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين نشبت بينهم مشاجرة بسبب أولوية التحميل، وتسببوا في إصابة شخصين بالأسلحة البيضاء حاولا التدخل لفض المشاجرة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام تفيد بحدوث مشاجرة بين 3 سائقين وتسببوا في إصابة شخصين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.