الإحصاء: 21 محافظة تتقاسم 2083 مشروعًا خلال عام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تنفيذ 2083 مشروعًا زراعيًا على مستوى 21 محافظة باستثمارات إجمالية قدرها 24.2 مليون جنيه خلال عام 2018-2019.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة الغربية استحوذت على النصيب الأكبر من المشروعات الزراعية بعدد 372 مشروعًا باستثمارات قدرها 2.9 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد 366 مشروعًا بتكلفة 5.1 مليون جنيه، ثم محافظة المنوفية بعدد 185 مشروعًا بتكلفة 2.3 مليون جنيه، ومحافظة أسيوط 136 مشروعًا بتكلفة 1.1 مليون جنيه، والمنيا 126 مشروعًا بتكلفة 1.7 مليون جنيه.وتركزت الاستثمارات الزراعية فى مشروعات الإنتاج الحيوانى بقيمة 22.9 مليون جنيه، يليها مشروعات الدواجن بقيمة 803 آلاف جنيه، ومشروعات مناحل بقيمة 210 آلاف جنيه، ثم مشروعات الميكنة الزراعية بقيمة 174 ألف جنيه، مشروعات منتجات ألبان 77 ألف جنيه.