رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا والمليشيات التابعة لها تقصفان شمالى الرقة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:13 م
القوات التركية
القوات التركية
محمد عمر
طباعة
جددت القوات التركية والمليشيات الموالية لها، اليوم الأحد، القصف البري على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمالي الرقة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له أنه رصد، بعد عصر اليوم، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية سلوم الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف عين عيسى، شمالي الرقة.

وأشار المرصد السوري إلى أنه رصد في السابع من الشهر الجاري، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف نقاط عسكرية لقوات الجيش السوري، وقوات قسد في قرية قزعلي وصوامعها بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.

يأتي ذلك فيما انسحبت تركيا من بعض النقاط المهمة في شمال سوريا، بجانب الميلشيات التابعة لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

وفاة المستشار محمد المغربى بفيروس كورونا

طبيب منتخب مصر: حالة محمد صلاح مطمئنة

تفاصيل جديدة فى واقعة «طالبة ضفائر الراستا» بالجيزة

الصور

image description

حملة متابعة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بمنطقة الرحاب

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض السنوي للكتاب الفرنسي في نسخته الرابعة

الأكثر قراءة

سفن حربية مصرية تعبر المياه التركية (فيديو)

مفاجأة صادمة.. أعلى نسبة طلاق فى مصر خلال «أول سنة جواز»

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

إنفوجراف

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

وفاة المغني البريطاني «ديس أوكنور» عن عمر يناهز 88 عامًا

الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب فى ألمانيا

كيفية استخراج شهادة الجيش 2020 إلكترونيًا

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية 2021

أيام زمان

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

«السادات أفزعني وخفت من الحكيم» حكايات لبنى عبد العزيز مع الكبار

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

الخميس.. خبراء يتحدثون عن «آليات تدوير المخلفات» بالأعلى للثقافة

صدور كتاب «تدوير النص الروائي» للكاتب هشام علوان

تعلم فن الكولاج بالألوان الأكريليك في بيت السناري

«أرض الفيروز» في ختام فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال