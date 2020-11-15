تركيا والمليشيات التابعة لها تقصفان شمالى الرقة

جددت القوات التركية والمليشيات الموالية لها، اليوم الأحد، القصف البري على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمالي الرقة.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له أنه رصد، بعد عصر اليوم، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية سلوم الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف عين عيسى، شمالي الرقة.وأشار المرصد السوري إلى أنه رصد في السابع من الشهر الجاري، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف نقاط عسكرية لقوات الجيش السوري، وقوات قسد في قرية قزعلي وصوامعها بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.يأتي ذلك فيما انسحبت تركيا من بعض النقاط المهمة في شمال سوريا، بجانب الميلشيات التابعة لها.