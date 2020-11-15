محاكمة صاحب مخبز استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم ببولاق

محاكمة صاحب مخبز استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم ببولاق
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:39 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة صاحب مخبز إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال الدعم.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، لاستيلائه على مبلغ 2 مليون و629 ألفا و883 جنيها دون وجه حق، عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، والاستيلاء على مقابل الإنتاج والتصنيع.. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، لاستيلائه على مبلغ 2 مليون و629 ألفا و883 جنيها دون وجه حق، عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، والاستيلاء على مقابل الإنتاج والتصنيع.. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.