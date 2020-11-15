محاكمة صاحب مخبز استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم ببولاق

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة صاحب مخبز إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال الدعم.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، لاستيلائه على مبلغ 2 مليون و629 ألفا و883 جنيها دون وجه حق، عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، والاستيلاء على مقابل الإنتاج والتصنيع.. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.