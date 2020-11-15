الوصايا العشر لزواج سعيد
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:12 م
سارة ساويرسطباعة
يحلم الكثير من الأزواج بحياة مليئة بالسعادة لا يشوبها الحزن والقلق، ففى العلاقات العاطفية يشغل تفكير كلا الطرفين، كيفية العيش فى علاقة عاطفية سعيدة.. ولهذا نقدم لكم فى السطور التالية الوصايا العشر لزواج سعيد، بحسب تطبيق "هوايا" للتعارف والمساعدة فى إيجاد شريك الحياة عبر الإنترنت.
١- تحديد الهدف من الزواج:
يجب أن يحدد الشخص الهدف من الزواج٬ ويعى جيدًا أنه ليس فقط لإنجاب الأطفال أو الزواج لمجرد إنها سنة الحياة٬ ولكن الهدف هو أن يعيش سعيد ومرتاح ومطمئن مع شريك حياته٬ وهذا الهدف سيجعل الزوج والزوجة يتنافسا على من يسعد الآخر أكثر.
٢- أن تفهم نفسك:
يعني أن تكون قادرًا على استيعاب شخصيتك ومعرفتها جيدً، ومعرف ماذا تحب؟ وما الذي لا تحبه؟ وأن تعرف عيوبك وتتقبلها قبل مميزاتك٬ وأن تعرف أيضًا ما العيوب التي ستتقبلها من الطرف الآخر وما هي العيوب التي لن تستطيع التعايش معها.
٣- التفاهم والانسجام:
من طبيعة الخلافات أنها تؤدى لشروخ في العلاقات٬ وتقليل المشاعر مهما كانت قوية ولذلك التفاهم والانسجام بين الطرفين هام جدًا لبناء لعلاقة سوية قوية.
٤- الاحترام والثقة:
أساس العلاقة العاطفية الناجحة إن كل طرف يحترم الطرف الأخر، مهما كان قوة الخلاف الذي يمروا به٬ فبالاحترام سيمر الخلاف بسلام٬ أيضًا الثقة هي المؤشر الأول على نجاح العلاقات، وهي العمود الأساسي فى علاقات الحب الصحية.
٥- الذكاء العاطفي:
السر في الذكاء العاطفي هو أن يجعلك تصل لحل وسط مع الطرف التاني٬ وأن يكون لديكم الطاقة والتصميم حتى تصلا إلى لحل يرضيكما ويريحكما.
٦- الاهتمامات المشتركة:
من الأفضل أن يكون لديكما رياضة أو هواية تمارسونها سويا أو وقت تقضونه مع بعضكما بشكل ثابت٬ ثم في وقت آخر يكون لكل منكما هوايته المختلفة عن شريكه.
٧- العلاقة الحميمية:
من التفاصيل الأساسية لاستمرار الحب والمودة بينك وبين شريك حياتك أن تكون العلاقة الحميمية ما بينكم مستقرة نابعة من الحب الذى يوجد بداخل كل منكما.
٨- قلة التوقعات:
كل شريك عليه إن يقلل التوقعات من الطرف الآخر٬ لأن التوقعات تقتل العلاقة العاطفية وتخنقها وتفرض قيودًا مؤذية نفسيًا على الطرفين٬ ويختفي الحب غير المشروط عندما تضع توقعات، لأنها تقوم بخنق العلاقة بقيود وشروط مجهدة.
٩- حل الخلافات بالشكل الصحيح:
حل الخلافات بأسلوب صحيح يقوي التواصل والقرب بينك وبين شريك حياتك٬ وحتى تستطيع حل الخلافات بينك وبين شريكة حياتك بطريقة سليمة يجب أن تتبع تلك القاعدة "اسمع٬ احتوى٬ تواصل".
١٠- الهدايا:
المفتاح السحرى لتجديد المشاعر٬ ورسم ابتسامة على وجه شريك حياتك٬ أيضًا رحلة سفر جديدة كفيلة بإسعادكم فترة مهما كانت خلافتكم.
١- تحديد الهدف من الزواج:
يجب أن يحدد الشخص الهدف من الزواج٬ ويعى جيدًا أنه ليس فقط لإنجاب الأطفال أو الزواج لمجرد إنها سنة الحياة٬ ولكن الهدف هو أن يعيش سعيد ومرتاح ومطمئن مع شريك حياته٬ وهذا الهدف سيجعل الزوج والزوجة يتنافسا على من يسعد الآخر أكثر.
٢- أن تفهم نفسك:
يعني أن تكون قادرًا على استيعاب شخصيتك ومعرفتها جيدً، ومعرف ماذا تحب؟ وما الذي لا تحبه؟ وأن تعرف عيوبك وتتقبلها قبل مميزاتك٬ وأن تعرف أيضًا ما العيوب التي ستتقبلها من الطرف الآخر وما هي العيوب التي لن تستطيع التعايش معها.
٣- التفاهم والانسجام:
من طبيعة الخلافات أنها تؤدى لشروخ في العلاقات٬ وتقليل المشاعر مهما كانت قوية ولذلك التفاهم والانسجام بين الطرفين هام جدًا لبناء لعلاقة سوية قوية.
٤- الاحترام والثقة:
أساس العلاقة العاطفية الناجحة إن كل طرف يحترم الطرف الأخر، مهما كان قوة الخلاف الذي يمروا به٬ فبالاحترام سيمر الخلاف بسلام٬ أيضًا الثقة هي المؤشر الأول على نجاح العلاقات، وهي العمود الأساسي فى علاقات الحب الصحية.
٥- الذكاء العاطفي:
السر في الذكاء العاطفي هو أن يجعلك تصل لحل وسط مع الطرف التاني٬ وأن يكون لديكم الطاقة والتصميم حتى تصلا إلى لحل يرضيكما ويريحكما.
٦- الاهتمامات المشتركة:
من الأفضل أن يكون لديكما رياضة أو هواية تمارسونها سويا أو وقت تقضونه مع بعضكما بشكل ثابت٬ ثم في وقت آخر يكون لكل منكما هوايته المختلفة عن شريكه.
٧- العلاقة الحميمية:
من التفاصيل الأساسية لاستمرار الحب والمودة بينك وبين شريك حياتك أن تكون العلاقة الحميمية ما بينكم مستقرة نابعة من الحب الذى يوجد بداخل كل منكما.
٨- قلة التوقعات:
كل شريك عليه إن يقلل التوقعات من الطرف الآخر٬ لأن التوقعات تقتل العلاقة العاطفية وتخنقها وتفرض قيودًا مؤذية نفسيًا على الطرفين٬ ويختفي الحب غير المشروط عندما تضع توقعات، لأنها تقوم بخنق العلاقة بقيود وشروط مجهدة.
٩- حل الخلافات بالشكل الصحيح:
حل الخلافات بأسلوب صحيح يقوي التواصل والقرب بينك وبين شريك حياتك٬ وحتى تستطيع حل الخلافات بينك وبين شريكة حياتك بطريقة سليمة يجب أن تتبع تلك القاعدة "اسمع٬ احتوى٬ تواصل".
١٠- الهدايا:
المفتاح السحرى لتجديد المشاعر٬ ورسم ابتسامة على وجه شريك حياتك٬ أيضًا رحلة سفر جديدة كفيلة بإسعادكم فترة مهما كانت خلافتكم.