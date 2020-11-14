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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

في عيد ميلادها.. أكثر الإطلالات المبهجة للفنانة لبلبة (صور)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:33 م
لبلبة
لبلبة
إسلام جمال
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تحتفل اليوم النجمة الكبيرة لبلبة بعيد ميلادها الذي يوافق 14 من شهر نوفمبر كل عام، حيث قدمت لبلبة مسيرة فنية حافلة بالأدوار.

وتعتبر "لبلة" أيقونة للموضة والجمال، فكانت دائمًا ما تطل علينا بالكثير من الملابس الشيك والفساتين المبهجة.

نرصد فى هذا التقرير أكثر الإطلالات المبهجة للفنانة "لبلبة" فى السنوات السابقة:

ـ المايوه
ظهرت الفنانة لبلبة علينا بالمايوه فى الكثير من الأعمال السينمائية، حيث تم اختيارها كموديل للكثير من مسابقات الجمال الخاصة.
فستان وبلاص
فستان وبلاص
ـ فستان وبلاص
أطلت الفنانة لبلبة مؤخرًا بفستان أصفر "كاب" ممسكة بـ"بلاص"، حيث وصفها المتابعين بإطلالة شبابية للفنانة.
بنطلون مقطع وبلوزة
بنطلون مقطع وبلوزة بمبى
ـ بنطلون مقطع وبلوزة بمبى
من الإطلالات الشبابية التى أطلت بها الفنانة لبلبة، عندما ارتدت بنطلون مقطع وبلوزة بمبى، حيث وصفها البعض بأن الإطلالة صغرتها أكثر من 30 عاما.
فستان سبعيناتى
فستان سبعيناتى
ـ فستان سبعيناتى
أطلت الفنانة لبلبة مؤخرًا بفستان "جمبسوت" يميل لموضة ملابس السبيعنات، حيث ضمت احدث إطلالتها جلسة على البحر بـ"جمبسوت" ذات لون لبنى.
فستان أبيض
فستان أبيض
ـ فستان أبيض
من الإطلالات الأنيقة للفنانة لبلبة، إطلالتها بمهرجان الجونة الإخير، حيث أطلت بفستان أبيض بـ"ترتر" حيث أعجب الحضور بالإطلالة الجذابة للفنانة.
في عيد ميلادها..

ـ فستان سواريه
تتمتع الفنانة لبلبة بذوق رفيع فى اختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، فهى تحرص على مواكبة صيحات الموضة وتختار منها ما يمنحها مظهرا جذابا وإطلالة شبابية أنيقة.

وتعتمد الفنانة لبلبة على فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها، كما تفضل الفساتين المصنوعة من الأقمشة القيمة والفاخرة التى تزيد من جمال إطلالتها، كما تعتمد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تتناسب مع ملامحها.

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