في عيد ميلادها.. أكثر الإطلالات المبهجة للفنانة لبلبة (صور)





وتعتبر "لبلة" أيقونة للموضة والجمال، فكانت دائمًا ما تطل علينا بالكثير من الملابس الشيك والفساتين المبهجة.



نرصد فى هذا التقرير أكثر الإطلالات المبهجة للفنانة "لبلبة" فى السنوات السابقة:



تحتفل اليوم النجمة الكبيرة لبلبة بعيد ميلادها الذي يوافق 14 من شهر نوفمبر كل عام، حيث قدمت لبلبة مسيرة فنية حافلة بالأدوار.وتعتبر "لبلة" أيقونة للموضة والجمال، فكانت دائمًا ما تطل علينا بالكثير من الملابس الشيك والفساتين المبهجة.نرصد فى هذا التقرير أكثر الإطلالات المبهجة للفنانة "لبلبة" فى السنوات السابقة:

ـ المايوه

ظهرت الفنانة لبلبة علينا بالمايوه فى الكثير من الأعمال السينمائية، حيث تم اختيارها كموديل للكثير من مسابقات الجمال الخاصة.

فستان وبلاص

ـ فستان وبلاص

أطلت الفنانة لبلبة مؤخرًا بفستان أصفر "كاب" ممسكة بـ"بلاص"، حيث وصفها المتابعين بإطلالة شبابية للفنانة.

بنطلون مقطع وبلوزة بمبى

ـ بنطلون مقطع وبلوزة بمبى

من الإطلالات الشبابية التى أطلت بها الفنانة لبلبة، عندما ارتدت بنطلون مقطع وبلوزة بمبى، حيث وصفها البعض بأن الإطلالة صغرتها أكثر من 30 عاما.

فستان سبعيناتى

ـ فستان سبعيناتى

أطلت الفنانة لبلبة مؤخرًا بفستان "جمبسوت" يميل لموضة ملابس السبيعنات، حيث ضمت احدث إطلالتها جلسة على البحر بـ"جمبسوت" ذات لون لبنى.

فستان أبيض

ـ فستان أبيض

من الإطلالات الأنيقة للفنانة لبلبة، إطلالتها بمهرجان الجونة الإخير، حيث أطلت بفستان أبيض بـ"ترتر" حيث أعجب الحضور بالإطلالة الجذابة للفنانة.