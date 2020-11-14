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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 1976 قضية تهريب وتنقيب عن آثار خلال أسبوع

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:07 م
تنقيب عن آثار
تنقيب عن آثار
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، خلال أسبوع، في ضبط 1976 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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