أحكام مشددة لـ10 متهمين باستعراض القوة بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد إسماعيل زكريا، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد ومحمد أحمد بكر، وأمانة سر رجب شعبان، بالسجن المشدد من ٧ إلى ١٥ سنة لـ١٠ متهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وقتلوا مواطنًا بمنطقة عين شمس.كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية عن قيام المتهمين: «ع.س» و«إ.م» و«ع.إ» و«م.أ» و«م.م»، و٥ متهمين آخرين باستعراض القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليهم: كريم صلاح وعادل سيد والطالب جمال عبدالمنعم والطفل سيف حسين، بأن استعان المتهم الخامس بباقى المتهمين وأطقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة خرطوش حوزة المتهمين الأول والثانى والثالث والتاسع، وألقوا صوبهم حجارة، وأطلق كل من الأول والثانى والثامن والتاسع أعيرة نارية من أسلحة خرطوش صوب الأهالي فأحدثوا إصابتهم، مما أدى إلى وفاة المجنى عليه عادل سيد وإصابة ٢ آخرين، وكان ذلك على إثر خلافات بين أهالى المجنى عليهم والمتهمين.