حبس متهمين بسرقة مليون و500 ألف من مندوب شركة على دائرى الجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمين بسرقة مبلغ مليون و500 ألف جنيه، من سيارة تابعة لإحدى الشركات بالإكراه، خلال سيرها أعلى الطريق الدائرى في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من سائق ومندوب شركة، أفاد فيه أنهما خلال نقل مبلغ مليون و500 ألف جنيه بواسطة سيارة تابعة للشركة، فوجئوا بـ6 أشخاص يستقلون سيارة، يعترضون طريقهما، ويجبرونهما على التوقف بالإكراه، واستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين.بإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين، وتبين أن أحدهم يعمل بالشركة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وإعادة النقود المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.