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منوعات

السيول تقتل 7 أشخاص في نورث كارولاينا الأمريكية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
السيول
السيول
وكالات
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قالت السلطات الأمريكية، إن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا حتفهم في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، بعدما اجتاحت السيول أنحاء متعددة من الولاية، مضيفة أن شخصين على الأقل في عداد المفقودين.

وذكرت خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر، أنه تم العثور على 3 جثث وإجلاء ما يربو على 30 شخصا.

وقالت السلطات إن شخصا رابعا في المقاطعة قُتل في سيارة بعدما حطمت مياه السيول جسرا، فيما قُتل اثنان في مقاطعة إردل، وذكر مكتب مأمور مقاطعة ويك أن طفلا غرق في رولزفيل.

وأعلن نائب مدير إدارة الطوارئ بالولاية أن 5 مقاطعات أعلنت حالة الطوارئ أمس الخميس.

وتتعرض ولاية نورث كارولاينا لطقس يماثل العاصفة الاستوائية إيتا، حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق نحو 25 سنتيمترا.

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