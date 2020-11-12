فرنسا: الوقت ليس مناسبًا لتخفيف القيود للحد من كورونا

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتخفيف القيود المفروضة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.وفي حديث لصحيفة "لوموند" أشار كاستيكس، الى أنه "على الرغم من وجود علامات على انخفاض الإصابات بالفيروس، لكن من المؤكد أنه ليس الوقت المناسب لتخفيف القيود".وأبلغت فرنسا عن 35879 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.86 مليون، وبهذا تكون فرنسا الدولة الأكثر تضررا في المنطقة الأوروبية من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا.ودخلت فرنسا في إغلاق عام لمدة أسبوعين، مما أضر بالاقتصاد، لكن بعض السياسيين يأملون أنه إذا تراجعت الإصابات في البلاد، فقد تتمكن فرنسا من إعادة فتح المتاجر والشركات الكبرى لعيد الميلاد.وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، لراديو "بي إف إم للأعمال": "ما أتمناه هو أن نتمكن من إنقاذ شهر ديسمبر لتجار التجزئة".