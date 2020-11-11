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تقارير ومتابعات

مشاهير وافقوا على تعدد الزوجات

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:54 م
إسعاد يونس وشريهان
إسعاد يونس وشريهان
جميلة على
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هل هناك شروط تمنع الرجل من الارتباط بأخرى؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ أحمد وسام، خلال إجابته على السؤال فى بث مباشر سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، وكذلك سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال من كان قادرا على العدل وعنده من المال ما يكفى لإعالة أكثر من زوجة وعنده ما يتمكن به من العدل وعدم الظلم فالتعدد مباح إلى 4 نساء".

وأضاف وسام، أما إذا كان هذا التعدد يترتب عليه ظلم وهجر المرأة الأولى كما نرى فى كثير من المشاكل التى تعرض علينا فى دار الإفتاء المصرية، أنه كان هذا التعدد لهوى فى النفس ولمجرد النزوة وأنه يترتب عليه ظلم للنساء فلا ينصح فى مثل هذه الأمور الزواج مرة أخرى وإن كان فى ذاته صحيحا.

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "من استطاع الباءة وكان فى حاجة إلى ذلك وكان قادرا على العدل بين الزوجات فلا بأس ولا يمنعه الإسلام من ذلك، أما من كان غير قادر وغير عادل فإننا لا ننصحه بالإقبال على مثل هذا الأمر حتى يكون قادرا عليه ويواجه به المجتمع ولا يجعله فى السر ولا يمنعه الإسلام حينئذ من هذا التعدد."

في هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المشاهير الذين وافقوا على التعدد، وتعايشوا معه.

إسعاد يونس وشريهان
الفنانة إسعاد يونس، استمرت على ذمة زوجها، علاء الخواجة والد ابنيها، رغم زواجه من الفنانة شريهان والتى أنجب منها بنتين.
وأكدت شريهان فى عدد من اللقاءات الصحفية وجود علاقة طيبة تجمعها بإسعاد يونس وإنها كانت دائما السؤال عنها وقت محنة مرضها، كما حضرت شريهان زفاف ابن زوجها من إسعاد ورقصت وغنت فيه.

الممثلة التونسية درة
تزوجت منذ أيام الفنانة درة من المهندس هانى سعد، وأقامت حفل زفافها فى منطقة الجونة على هامش مهرجان الجونة السينمائى.
وخرجت الزوجة الأولى لهاني سعد وأم الأولاد لتؤكد من خلال صفحتها على الفيسبوك كونها ما زالت على ذمة زوجها وإنها لم تطلق منه ردا على ما قالته درة لإحدى الإذاعات التونسية. ومن المعروف عن درة رفضها لمبدأ تعدد الزوجات.

الفنانة سناء يونس
وافقت الفنانة سناء يونس فى الثمانينات من الزواج من الفنان محمود المليجى على زوجته الأولى علوية جميل، واستمر الزواج سرا حتى وفاة المليجى ورفضت سناء التصريح بالأمر طيلة حياة المليجى وحافظت على السر حتى وفاته.

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