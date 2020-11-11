المؤبد لعاطل يروج الحشيش فى حدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، معاقبة عاطل بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة حدائق القبة.وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمود. ا"، عاطل، تهم حيازة والاتجار بالحشيش المخدر وإحراز سلاح أبيض- مطواة- بدون ترخيص.كان مباحث شرطة حدائق القبة تلقى معلومات مفادها قيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم ضبطه.وعثر بحوزته على سلاح أبيض، و20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي، وهاتفين محمول وأقر بإحرازه جوهر الحشيش بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم وإحالته للمحاكمة.