مساعدات مالية فرنسية لدعم الانتخابات العراقية المقبلة

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق اتفاقا مع الحكومة الفرنسية، نيابة عن بعثة الأمم المتحدةلمساعدة العراق (يونامي)، لإدارة مشروع دعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.ورحب مكتب بعثة الأمم المتحدة في العراق بمساهمة فرنسا بمبلغ مليون يورو لمشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.وأوضح بيان صحفي للبعثة الأممية في العراق أن "هذه المساعدة ستسهم في نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقبلة".ونقل البيان عن سفير فرنسا في العراق، برونو أوبير، قوله إن الانتخابات المقبلة فرصة للعراقيين لإسماع صوتهم، وهذه المساهمة تظهر دعم فرنسا القوي والمستمر للعراق.ووصفت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت هذه المساعدة بأنها تعكس" الاستجابة الدولية المنسقة لاحتياجات العراق الانتخابية".