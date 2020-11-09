الجزائر تتوقع عجزًا للميزانية 13.5% من الناتج المحلي في 2021

ذكرت وثيقة حكومية أن الجزائر تتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 13.57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، ارتفاعا من 10.4 بالمئة في 2020 عقب زيادة 10.04 بالمئة للإنفاق العام، فيما كان تأثير جائحة كورونا شديدا على اقتصادها.ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر أربعة بالمئة العام المقبل مقابل توقعات بانكماش 4.6 بالمئة في 2020 بعد هبوط إيرادات صادرات الطاقة بسبب تراجع استخدام الوقود نتيجة جائحة كوفيد- 19، فضلا عن انخفاض أسعار الخام، وفقا لـ«رويترز».