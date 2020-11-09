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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تحرك عاجل من نقابة المعلمين لوقف التعدي على مقر «فرعية مطروح»

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:23 م
خلف الزناتي
خلف الزناتي
نورهان عبدالرحمن
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كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشؤون القانونية بالنقابة العامة لتوفير كل وسائل المساعدة القانونية لفرعية المعلمين بمطروح، بعد أن قام مسئوليها بتحرير محضر بقسم شرطة مطروح لتعدي عدد من الأشخاص على أرض مقرها وناديها بالمحافظة، في محاولة للاستيلاء على الأرض بوضع اليد، ويجرى حاليا التحقيق في الواقعة من الأجهزة المعنية، فى تحرك سريع للحفاظ على حقوق المعلمين.

وقالت النقابة، إن نقيب المعلمين تواصل مع عدد من المسؤولين والأجهزة المعنية لاستعادة حق النقابة ووقف محاولات التعدي على الأرض التابعة لها بمطروح، والمخصصة للمعلمين منذ 60 عاما وبها مقر النقابة ونادي المعلمين بالمحافظة.

وتعود وقائع القضية إلى يوم الجمعة الماضي، عندما استغل مجهولين عدم تواجد أحد بفرعية مطروح في يوم الإجازة، وحاولوا الاستيلاء على جزء من أرض مقر نقابة ونادي المعلمين وتحويله إلى كافيتريا، وسارع مسؤولي النقابة بالحضور للمقر والاتصال بالشرطة وتحرير محضر ضد المعتدين على أرض النقابة بمطروح.

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