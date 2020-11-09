رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 13 شخصا بهجومين لجماعة تحالف القوى الديمقراطية الأوغندية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:42 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
لقى 13 شخصا حتفهم في أقل من 24 ساعة، في هجومين منفصلين نفذتهما جماعة "تحالف القوى الديمقراطية" حول مدينة "بيني" شرقي الكونغو الديمقراطية.

وقال دونات كيبوانا، حاكم إقليم "بني"، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الاثنين، إن جماعة "تحالف القوى الديقمراطية" شنت هجومها الأول مساء أمس الأول مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، موضحا أنها حصيلة مؤقتة وأن الهجوم استهدف بلدة تسمى "كسيما".

واضاف "كيبوانا" أن نفس الجماعة شنت هجوما آخر صباح أمس قرب "عويشة" في اقليم "بني"، مما اسفر عن مقتل 6 أشخاص.

يذكر أنه منذ شهر نوفمبر عام 2019، اتهمت جماعة "تحالف القوى الديمقراطية" بقتل أكثر من 640 مدنيا في منطقة "بيني"، ردا على هجمات شنها الجيش الكونغولي ضد قواعدهم وقادتهم في غابة "بيني".

يشار إلى أن جماعة "تحالف القوى الديمقراطية" هي حركة تمرد من أوغندا، وتمركزت فى شرق الكونغو الديمقراطية منذ عام 1995.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعدام لربة منزل قتلت نجل زوجها والمشدد 15 عامًا للأب

السيسى يوجه بالبدء في تفعيل مبادرات بمليار جنيه فى مجال الحماية الاجتماعية

محمد الباز: «بايدن» ليس نصيرا للإخوان وسينزع ورقة التوت الأخيرة عنهم

اختفاء 5 أبناء لمقدم برامج بقناة الحدث منذ أسبوعين بشبرا

الصور

image description

غلق لجان الاقتراع وبدء الفرز بدمياط

image description

افتتاح مؤتمر «التنمية والبيئة» بمشاركة جامعة غزة في أسيوط

image description

إقبال كثيف على لجان انتخابات النواب بدائرة الحسينية والجمالية

image description

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة قصر الدوبارة بقصر النيل

image description

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ حملة التطعيم ضد الطُفيليات (صور)

الأكثر قراءة

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 9-11-2020

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

دراسة تكشف كيفية انتشار كورونا وسط التجمعات

دراسة: شاى«أياهواسكا» يحفز تكوين خلايا عصبية جديدة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 9-11-2020

بسبب كورونا.. نقابة الأطباء الإيطالية تدعو لفرض إغلاق شامل

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الوهاب».. يعطى بلا مقابل ويمنح بلا عوض
د. منى حلمى
ما هذه المجتمعات التى تختصر شرف المرأة فى «غُرزة» تُرقع؟
ماجد حبته
الرئيس الأمريكى المحتمل
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مئة فرحة بالشوباشي.. تحت قبة البرلمان!
المزيد

الثقافة

الانتهاء من ديكور «فى صحبة الهادى الأمين» بالبالون

فرقة عبدالحليم نويرة تشارك فى مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

هيثم والي نافل: المستقبل موجود لكننا غالبًا ما نصله متأخرين (حوار)

منها «رفقاء الليل» للعرّاب.. أحدث أعمال صدرت بعد رحيل مؤلفيها