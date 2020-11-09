مقتل 13 شخصا بهجومين لجماعة تحالف القوى الديمقراطية الأوغندية

لقى 13 شخصا حتفهم في أقل من 24 ساعة، في هجومين منفصلين نفذتهما جماعة "تحالف القوى الديمقراطية" حول مدينة "بيني" شرقي الكونغو الديمقراطية.وقال دونات كيبوانا، حاكم إقليم "بني"، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الاثنين، إن جماعة "تحالف القوى الديقمراطية" شنت هجومها الأول مساء أمس الأول مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، موضحا أنها حصيلة مؤقتة وأن الهجوم استهدف بلدة تسمى "كسيما".واضاف "كيبوانا" أن نفس الجماعة شنت هجوما آخر صباح أمس قرب "عويشة" في اقليم "بني"، مما اسفر عن مقتل 6 أشخاص.يذكر أنه منذ شهر نوفمبر عام 2019، اتهمت جماعة "تحالف القوى الديمقراطية" بقتل أكثر من 640 مدنيا في منطقة "بيني"، ردا على هجمات شنها الجيش الكونغولي ضد قواعدهم وقادتهم في غابة "بيني".يشار إلى أن جماعة "تحالف القوى الديمقراطية" هي حركة تمرد من أوغندا، وتمركزت فى شرق الكونغو الديمقراطية منذ عام 1995.