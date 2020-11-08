وفاة مرشح دائرة الجمالية لمجلس النواب «حيدر بغدادي»

توفي اليوم الأحد، حيدر بغدادي، البرلماني السابق والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الجمالية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بجامع برقوق، والعزاء بجمعية بنجا.وتستمر العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات النواب في 13 محافظة لليوم الثاني على التوالي بالداخل، ومن المقرر انتهاء التصويت اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا.وفتحت لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين في 13 محافظة، باليوم الثاني الأحد، من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، لاستقبال 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.