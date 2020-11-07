هادية حسني تدلي بصوتها في انتخابات النواب 2020

أدلت هادية حسني، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت جولتها الثانية صباح اليوم السبت.وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت المرحلة الثانية منها اليوم السبت، وتستمر حتى مساء غد الأحد، بـ 1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 7 و8 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في ١٣ محافظة هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفرالشيخ، السويس، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية.