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سياسي

حسين زين بعد التصويت بـ«النواب»: نقدم تغطية مهنية وحيادية للانتخابات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
حسين زين
حسين زين
محمد جعفر
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قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام تتابع أولا بأول عملية إدلاء المصريين بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب، العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر والتي تعيش عصر حرية وديمقراطية في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقل إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام صورة حية مباشرة لكافة الفعاليات عبر شبكة مراسليها، لتوافد الناخبين على لجان الاقتراع في صورة حضارية تعكس روح الانتماء والمحبة للوطن والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.

وأضاف زين، صباح اليوم، خلال الإدلاء بصوته في لجنة مدرسة الشروق للغات بالمعادي، أن الوطنية للإعلام والعاملين بها تقوم بدورها وواجبها الوطني، حيث تم تسخير كل الإمكانيات الفنية والهندسية من سيارات البث المباشر والكاميرات لقيام أطقم العمل بتغطية إعلامية متميزة ونقل صورة حقيقة بمصداقية ومهنية وحيادية، ووضع المشاهد في كافة تفاصيل مراحل العملية الانتخابية ملتزمة بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب في مرحلتيها الأولى والثانية.

وتابع، أن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام قدمت تغطية إعلامية مهنية متميزة عبر شبكة مراسليها في الخارج وفي محافظات مصر خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وقدمت الفترات والتقارير الإخبارية التي غطت تفاصيل تلك المرحلة، وكثفت التنويهات لتعريف المواطنين وتحفيزهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، ويستمر هذا الدور بنفس القوة في المرحلة الثانية للانتخابات.

وأشار زين إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتائج المرحلة الأولى للانتخابات من مبنى الوطنية للإعلام العريق، وهو الأمر الذي نسعد ونفخر به، حيث تم توفير كافة الإمكانيات لانعقاد المؤتمر الصحفي العالمي للهيئة.

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