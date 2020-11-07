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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لـ 5 أشخاص في اتهامهم بقتل شاب لسرقة شركة بالنزهة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:58 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد لـ 5 متهمين، لاتهامهم بقتل شاب والشروع في قتل اخر لسرقة شركة بالنزهة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام المتهمين «م.ع»، عاطل، 20 سنة، و«أ.م»، 28 سنة، عامل، و«أ.ع»، 20 سنة، طالب بالمعهد الفني الصناعي، و«أ.إ»، 40 سنة، مدرس، و«ص.م»، 39 سنة، مدرسة، بقتل المجنى عليه الأول «إكرامي.س» عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية لقتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية «آلية وخرطوش» وما إن ظفروا حتى أطلق المتهم الأول عيار ناري من سلاح ناري «مسدس» استقر بترقوته حال تواجد المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامسة على مسرح الجريمة وبحوزتهم أسلحة نارية للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه الثاني «سعد.م» عمدا مع سبق الإصرار، وأن السبب وراء ارتكاب الواقعة هو اتفاق المتهمين على سرقة المبالغ الخاصة بالشركة من مندوب الشركة حال نقلها من أحد البنوك إلى مقر الشركة عن طريق الإكراه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية مختلفة إلا أنهم فشلوا في سرقة المبالغ المالية أثناء نقلها فاتفقوا جميعا على قيامهم بسرقة المبالغ المالية من مقر الشركة بالتهديد باستخدام السلاح.

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