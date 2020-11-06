رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جسر الإرهاب».. وثائق تكشف علاقات الإخوان و«ديلر الخراب» آن باترسون

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:40 م
آن باترسون
آن باترسون
أبوزيد على
طباعة
كشفت العديد من الوثائق الاستراتيجية التي تم نشرها مؤخرًا من قبل صحف دولية وأمريكية، عن دعم واشنطن لجماعة الإخوان الإرهابية في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأكدت هذه الوثائق أن أوباما وضع في عام 2010، خطة لدعم تنظيم الإخوان في عدد من الدول، وجاء في وثيقة سرية أمريكية مسربة باسم «دراسة التوجه الرئاسي 11»، أن الهدف من الخطة الأمريكية مساعدة الإخوان للوصول إلى الحكم في تونس، وليبيا، وسوريا، ومصر، وفقًا لتقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وتأتي آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة لدى مصر، على رأس قائمة أوراق أوباما التي دعمت بشكل كبير تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث كان يربطها جسر كبير من العلاقات مع قيادات الإخوان.

ووصفت باترسون بالجاسوسة، فكانت تقوم بزيارات سرية مع قيادات الإخوان، كما أنها كانت ترسل تقارير كاذبة تفيد برضا الشعب المصري عن حكم الجماعة الإرهابية بالرغم من غليان الشعب المصري.

كما حرصت باترسون على زيارة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، لتقديم التهنئة له عقب فوز الإخوان بأغلبية البرلمان، فضلًا عن زيارتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان بعدما تم رفض ترشحه للرئاسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

وفي السياق نفسه، تشير وثائق سرية لموقع "ويكيليكس" إلي أن باترسون لها تاريخ حافل بالعلاقات المشبوهة، حيث تعتبر أحد العناصر المنفذة لخطط الاغتيالات في عدة دول نامية، فضلا عن كونها أداة رئيسية لإقامة إعلام مواز لإعلام الدولة التي تتواجد بها يعتمد على الدعم الأمريكي وينحصر دوره في المشاركة في زعزعة الاستقرار وإحداث فوضى وبلبلة بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لحقول «خالدة» واكتشاف جديد قريبًا

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

جورجيا تعلن إعادة فرز أصوات الناخبين

مركز أديسون: تراجع تقدم بايدن في نيفادا أمام ترامب

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة اختطاف «فتاة أسوان»: اختلفت مع شخص ارتبطت به عاطفيًا فقتلها

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا بسبب الطقس

الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لحقول «خالدة» واكتشاف جديد قريبًا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

لوفتهانزا تجري اختبارات كورونا على رحلاتها في ألمانيا

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
د.كريمة الحفناوى
فنزويلا ومواجهة العقوبات الأمريكية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ يوسف الدجوى.. العالم والمُصلح والمُجدد
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «2-2»
المزيد

الثقافة

«كتبنا» تنظم حفل توقيع لـ«زمن الكوارنتين»

«من الأرشيف».. أمل دنقل يكشف سر كتابته لـ«البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» في ليلة واحدة

محمود سعيد.. الحائر بين إنجاز فضل شبلول ومشروع وجدي الكومي

انطلاق أول عروض مسرحية «ديجافو» بالهناجر