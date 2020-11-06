ترامب يطالب باللجوء للمحكمة العليا بسبب انتهاكات بنسلفانيا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، باللجوء إلى المحكمة العليا بشأن انتهاكات بنسلفانيا.وقال «ترامب»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يجب أن نعود إلى مستوى الولاية وكيف ظهر هذا المستنقع في المقام الأول.وأضاف: «الحاكم وولف والمحكمة العليا للولاية، انتهكا بشكل صارخ دستور الولايات المتحدة.. لقد تجاهلا ذلك وتجاهلا الدستور، الآن نأتي إلى دور الفرز، وبصورة شائنة، تم استبعاد المراقبين الذين هم حراس النزاهة والشفافية».وتابع: «لقد تصرفت بنسلفانيا بطريقة مروعة خارجة على القانون، ونأمل أن يتم تصحيح ذلك في المحكمة العليا للولايات المتحدة، كما أن عمليات الاقتراع المتأخرة التي جرت بعد يوم الانتخابات تعتبر غير قانونية، وهو بالضبط ما قاله الرئيس، وتمكنت المحكمة العليا في ظروف استثنائية، من إصدار قرارات في غضون أيام».