القبض على 100 شخص في مظاهرات ضد الإغلاق في بريطانيا

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أكثر من مئة شخص في مظاهرة مناهضة للإغلاق بوسط العاصمة لندن؛ لانتهاك القيود المفروضةعلى المستوى الوطني، بينما تظاهر طلاب عالقون في مقر إقامتهم في مانشستر.وقالت قائدة شرطة لندن جين كونورز، في بيان في وقت متأخر أمس الخميس: "لا يمكن أن يكون هناك عذر للأشخاص أن يخرقوا على نحو خطير القواعد المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا أكثر".وخرج المتظاهرون إلى شوارع العاصمة البريطانية، أمس الخميس، مرددين: "الحرية".وذكرت وكالة أنباء "طبرس أسوسيشن"، اليوم الجمعة، أن المزيد من التظاهرات شوهدت في مانشستر من الطلاب الغاضبين من كونهم محبوسين في أماكن إقامتهم.