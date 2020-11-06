رئيس اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ يتبرع بـ500 ألف دولار لحملة ترامب

أعلن رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهورى ليندسي غراهام، أنه سيتبرع بمبلغ 500 ألف دولار للجهود القانونية لحملة ترامب لتحدى الإجراءات الانتخابية فى عدة ولايات.وفي حديث لقناة "فوكس نيوز"، قال غراهام: "أنا هنا الليلة لأقف مع الرئيس ترامب، لقد وقف معي، وهو السبب فى أننا سنحصل على أغلبية في مجلس الشيوخ، وسنختار مقاعد في مجلس النواب بسبب الحملة التي فاز بها الرئيس ترامب".ووصف عملية فرز الأصوات الجارية في فيلادلفيا بأنها "ملتوية مثل الأفعى"، كما وجه كلمات قاسية لمنظمي استطلاعات الرأي الذين توقعوا أنه وبعض زملائه الجمهوريين سيواجهون سباقات متقاربة أو يفقدون مقاعدهم.وقال: "استطلاعات الرأي السائدة فى وسائل الإعلام تهدف إلى قمع أصوات الجمهوريين".