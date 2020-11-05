حزب المصريين يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب

حث الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، جموع الشعب المصري على ضرورة المشاركة بقوة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.وأكد أبوالعطا، في بيان مساء الخميس، ضرورة نزول الناخبين والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بنسبة كبيرة، مطالبًا الشعب بأن يقف بجوار بلده ووطنه الذي يحتاج إلى مساندة الجميع في تلك الظروف العصيبة من عمر الوطن؛ وأن يُمثل الحشد مشاركة غير مسبوقة ليشهد العالم على وعي الشعب المصري، وحرصه على وطنه ويؤكد أن مصر آمنة، مما يترتب على ذلك انتعاش السياحة والاستثمارات داخل الدولة المصرية.وأوضح أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني على كل مصري ومصرية، والتي بدورها تُظهر مدى حرص الشعب المصري أمام جميع دول العالم على استخدام حقه الدستوري في اختيار من يمثله باعتباره واجبًا دستوريًا عليه تأديته تجاه وطنه بمظهر ديمقراطي يليق بالمصريين جميعًا.وأشار إلى أن الشعب المصري بكل طوائفه يمتلك قدرًا كبيرًا من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثله في مجلس النواب، محذرًا جموع الناخبين من الالتفات والانسياق وراء دعوات المقاطعة أو التقاعس عن أداء الواجب الوطني لأن من يروجون لها لا يريدون الخير لمصر وشعبها العظيم.وكشف عن أن محاولات القلة المخربة لمقاطعة الانتخابات جميعها سيبوء بالفشل لأنها تستهدف إحداث حالة من الفراغ السياسي في مصر، مؤكدًا أن وعي الناخبين سيكون عاملًا أساسيًا في نجاح العملية الانتخابية، موضحًا أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية يُعد ترجمة حقيقية تعبر عن حب الشعب للوطن الذي يستحق من الجميع أن يعمل على إثراء كل عناصر الديمقراطية والتقدم به لتستكمل الأجيال القادمة مسيرة التنمية الشاملة.