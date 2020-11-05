فتاة «تيك توك».. نظر استئناف هدير الهادى فى «نشر الفجور»

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف المقدم من هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة.وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، عاقبت هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق "تيك توك"، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.