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حوادث

بدء العمل في مبنى مديرية أمن الجيزة الجديد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
مبنى المديرية
مبنى المديرية
ندى حمدي
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يبدأ العمل من مقر مديرية أمن الجيزة الجديد، اليوم الخميس، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي فور افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمبنى.

وأشارت مصادر إلى أن كافة الإدارات بالمقر القديم للمديرية تم نقلها تدريجيا للمبنى الجديد عقب الانتهاء من تجهيزه، ولم يتبقى بالمبنى القديم سوى بعض الخدمات القليلة التي تقدم للمواطنين وسيتم نقلها أيضا.

وأوضحت المصادر أن الأرض المقام عليها المبنى القديم تمتلكها محافظة الجيزة، ومن المفترض أن تستردها المحافظة للاستفادة منها، خاصة أن المبنى كان يوجد به بعض الشروخ بالإضافة إلى قدمه.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء، يرافقه السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، المقر الجديد المُقام عند تقاطع طريق مصر– إسكندرية الصحراوي مع محور 26 يوليو، ويأتي تنفيذه في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة الداخلية لتطوير المنشآت الشُرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وتم بناء المقر على أحدث النماذج المعمارية، ويضم عددا من المباني الملحقة والتي من أهمها غرفة إدارة أزمات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات المتمثلة في منظومة كاميرات حديثة لتغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق قطاع أمن الجيزة.

ومبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة والذي يضم أحدث غرفة عمليات مزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية إلى جانب مقر الديوان العام للمديرية، ومبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية.

وتم الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمني من داخل هذا المقر، عبر منظومة متكاملة مُزودة بأحدث الأجهزة المتطورة والتي تسهم في تقديم كافة الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويُسر، كما تم التنويه إلى أنه رُوعى عند إنشاء المقر تخصيص أماكن لتقديم تلك الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في إطار الحرص عليهم، وتسهيل عملية إنهاء الإجراءات لهم.

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