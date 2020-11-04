ضبط مسجل قبل ترويج 105 طرب حشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته 105 طرب حشيش في منطقة المنتزه بالإسكندرية.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد مسجل خطر يتاجر في المواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه.تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وعثر بحوزته على 105 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11،250 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.وبمواجهته أمام اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 800 ألف جنيه.