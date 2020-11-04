السلطات الأمريكية تطالب مصابى كورونا بالنزول والتصويت بالانتخابات

أكدت المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، الثلاثاء، أن المصابين بفيروس كورونا أو من يخضعون للحجر الصحي لهم الحق بالتصويت في الانتخابات الرئاسية ويجب عليهم القيام بذلك.وقال المركز، في بيان له، إن الناخبين لهم الحق بالتصويت، بصرف النظر عما إذا كانوا مرضى أو في الحجر الصحي، وذلك وفق لقناة "CBS" الأمريكية.وطالب المركز بضرورة إخبار الناخب موظفي الاقتراع بمرضه بالفيروس أو خضوعه للحجر الصحي لدى وصوله موقع الاقتراع، منوهة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لمنع انتشار العدوى أو الإصابة بكورونا.وبدأت منذ قليل، عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعدد من الولايات ومنها فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.ومن الولايات التي بدأ بها فرز الأصوات أيضا ولاية منيسوتا وولاية ويسكنسن ولاية إلبنوي وميشغان واوهاي وبنسلفانيا وفيرجينا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفلوريدا وجورجيا وتكساس وكولورادو وأريزونا ونيفادا.