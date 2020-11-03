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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:52 م
محافظ أسيوط يفاجىء
محافظ أسيوط يفاجىء مستشفى أبنوب المركزى وعيادة للتأمين الصحى
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مستشفى أبنوب المركزي وعيادة أبنوب الشاملة للتأمين الصحي، للوقوف على سير العمل وإحالة بعض المخالفات والسلبيات إلى الشئون القانونية، وذلك خلال جولة مفاجئة ضمن جولاته الميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رافقه خلال الجولة تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب.

حيث بدأ المحافظ جولته المفاجئة بتفقد عيادة أبنوب الشاملة للتأمين الصحي، وتابع سير العمل وأعمال التطوير التي تتم بالعيادة، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على الالتزام بمواعيد العمل والحضور والانصراف وحسن معاملة المرضى.

كما فاجأ المحافظ العاملين بمستشفى أبنوب المركزي، وتفقد أقسام الاستقبال، والتقى بالمرضى وبعض المترددين على المستشفى، واستمع إلى مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد أقسام الأشعة وقسم رعاية الأم بوليدها "الكانجارو"، واستمع إلى شرح عن عمل الوحدة من الطبيب المشرف على القسم، ثم تفقد قسم المبتسرين والعمليات، وشاهد مساحة الأرض غير المستغلة بالمستشفى، والتي سيتم بناؤها كتوسع للمستشفى المركزي ضمن خطة التطوير التي تجرى بها.

والتقى بالدكتور علاء الدين أحمد عبدالناصر، مدير المستشفى المركزي ونوابه، وطالبهم بتلافي جميع الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها ورفع مستوى نظافة المستشفى، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على حياة العاملين والمرضى والمترددين على المستشفى.

ورصد محافظ أسيوط بعض السلبيات وبعض القصور في المستشفى المركزي، موجهًا بإحالة تلك السلبيات إلى الشئون القانونية ومحاسبة المقصرين والمسئولين عنها.

واختتم المحافظ جولته بتفقد وحدة إسعاف أبنوب الملحقة بالمستشفى، واطمأن على سير العمل بالوحدة موجهًا الشكر لرجال الإسعاف، لاهتمامهم والتزامهم بعملهم وجاهزيتهم للتعامل مع أي حالات مفاجئة، وطالبهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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