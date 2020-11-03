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حوادث

والد «طفل المرور» يعتذر للمصريين: تركته دون محام ليعلم أنّ لا أحد فوق القانون

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:08 م
طفل المرور
طفل المرور
محمد عيسى
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قدَّم المستشار أبوالمجد عبدالرحمن، نائب رئيس «محكمة الاستئناف» بمحكمة استناف الإسماعيلية، اعتذارًا إلى جموع الشعب المصري خصوصًا جهاز الشرطة لما بدر من نجله «أحمد»، الذي ظهر في عدة فيديوهات وهو يسيء إلى رجال المرور فضلًا عن ترديد عبارات بذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجه أمس الإثنين، إلى ديوان وزارة العدل، المستشار أبوالمجد، لتقديم اعتذار لجموع الشعب المصري بشأن واقعة نجله «أحمد» واعتدائه بالسب على شرطي ورواد السوشيال ميديا.

وجاء في بيان الاعتذار: «رغبت ومن قلب جهة عملي التي أتشرف بالانتماء إليها (ديوان عام وزارة العدل) أن أتقدَّم باعتذار إلى جموع الشعب المصري بجميع طوائفه عمّا بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض باللفظ لرجل المرور أثناء قيادته سيارة دون حمل ترخيص قيادة أو عما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ورده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تمامًا سيما وقد انطوت على عبارات تشي أنه فوق المحاسبة القانونية».

وأضاف: «بل أني أؤكد خضوعي شخصيًا للقانون الذي أحترمه وأجلِّه وأتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ 30 عامًا وللتأكيد على خضوع الجميع للقانون فقد تمَّ القبض على نجلي فجر اليوم للمرة الثانية للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سرايا النيابة وأشهد الله تعالى أني تركته دون مرافق ودون محام ليعلم أنه لا أحد فوق القانون وأتقدَّم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من يفنون أعمارهم في خدمتنا والسهر على أمننا في أشق الظروف ويتحملون من أجل حمايتنا الصعاب».

واختتم البيان قائلًا: «الشعب المصري العظيم.. واقع الحال أنه ينتابني إحساس عميق بالخجل من سلوك نجلي الذي أتعهد أمامكم أني سأتولى تقويمه وأعاهدكم أنه لن يصدر منه أي تصرف سيئ آخر، متمنيًا قبول اعتذاري وخالص تقديري».

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