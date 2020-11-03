الشرطة النمساوية تنفى اختطاف رهائن فى فيينا

نفت الشرطة النمساوية صحة الأنباء عن قيام المسلحين باختطاف رهائن أثناء الهجوم في العاصمة النمساوية فيينا، والتي كانت قد تناقلتها بعض وسائل الإعلام.ونقلت صحيفة "كوريير" النمساوية عن الشرطة قولها، إن الأنباء عن اختطاف الرهائن هي "إشاعات من شبكات التواصل الاجتماعي".من جهته، دعا وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر إلى متابعة المعلومات من المصادر الرسمية.