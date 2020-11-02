مصرع 16 شخصًا جراء الإعصار «غوني» في الفيليبين

لقي 16 شخصًا على الأقلّ مصرعهم وتضررت عشرات آلاف المنازل في الفيليبين جراء الإعصار "غوني" وهو الأقوى الذي شهده الأرخبيل هذا العام، وفق ما أعلنت السلطات اليوم الاثنين، في وقت لا تزال الاتصالات مع المناطق الأكثر تضررًا مقطوعة.وتُعدّ جزيرة كاتاندوانيس ومقاطعة ألباي على جزيرة لوسون الأكثر تضررًا من العاصفة التي ترافقت مع رياح بلغت سرعتها 225 كلم في الساعة، عندما لامست الساحل الشرقي الأحد.وتسببت الرياح والأمطار الغزيرة باقتلاع أسقف منازل وخطوط كهربائية وبانهيارات أرضية.وفقدت العاصفة المتجّهة على مسار غربي، قوتها عندما وصلت إلى مدينة مانيلا، قبل أن تتوجه نحو بحر الصين الجنوبي.